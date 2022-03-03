Мехико, 3 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг, 3 марта, на востоке Мексики. Об этом сообщает Национальная сейсмологическая служба.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-востоку от населённого пункта Исла в штате Веракрусе. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

Сообщается, что в столице страны Мехико прозвучал сигнал оповещения о подземных толчках и проведена эвакуация людей из жилых и административных зданий.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.