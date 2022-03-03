Москва, , 18:26 — REGNUM Официальный интернет-портал правовой информации назначен единым государственным информационно-правовым ресурсом России, говорится в указе президента страны Владимира Путина от 3 марта.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что портал www.pravo.gov.ru теперь «является единым официальным государственным информационно-правовым ресурсом в Российской Федерации». Согласно указу, с 1 июля 2022 года размещённые на этом портале тексты документов с внесёнными в них изменениями являются официальными.

Порядок публикации текстов на портале будет определяться Федеральной службой охраны России по согласованию с государственно-правовым управлением президента и с аппаратом Госдумы.

Федеральной службе охраны поручено утверждать единые технические требования к выпуску, обработке, размещению, хранению и распространению текстов правовых актов в электронном виде и единые форматы разметки документов.

Кроме того, с 1 июля 2022 года портал правовой информации будет готовить тексты российских законов о поправке к Конституции страны, а также федеральных конституционных законов, федеральных законов и правовых актов президента с учётом изменений, внесённых в них после этой даты.

При этом вводится исключение для содержащих государственную тайну или данные конфиденциального характера документов.

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