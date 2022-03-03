Москва, 3 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Ледовый дворец «Арктика» начал работать в Москве, сообщает 3 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Дворец откроется в Ново-Переделкине по адресу: Новоорловская улица, дом 7в. Новый спорткомплекс объединит четыре ледовые арены, три спортзала и бассейн.

«Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать, заниматься спортом. Это уже часть нашей жизни», — прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводятся в сообщении.

По его словам, объект появился на средства частного инвестора.

Отмечается, что строительные работы завершились в августе 2021 года.