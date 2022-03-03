Москва, 3 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Как заявил спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн, клуб не ведет переговоров ни с одним из тренеров.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«ФК «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера», — цитирует Цорна РИА Новости.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «железнодорожников», так как 1 марта Маркус Гисдоль покинул московский клуб.

На данный момент «Локомотив» с семью победами и 28-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. 6 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче двадцатого тура сыграет с «Химками».