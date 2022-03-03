Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) объявил о скором выходе совместной песни с Polo G (Таурус Тремани Бартлетт). Соответствующей информацией исполнитель поделился в истории на своей странице в Instagram 3 марта.

Fivio Foreign и Polo G Скриншот YouTube

Название будущей работы пока неизвестно, её выход состоится 25 марта 2022 года. Ожидается, что это будет четвёртая совместная композиция артистов.

Ранее Five Foreign и Polo G неоднократно сотрудничали друг с другом. Так, на счету дуэта имеются песни Headshot, Clueless и Bop It.

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