Москва, , 18:25 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) предпринимали уже целый ряд попыток обеспечить гуманитарный коридор для выезда мирного населения из оккупированного Украиной Мариуполя. Об этом 3 марта сообщил российской военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако каждый раз попытки наладить контакт с властями Мариуполя для спасения жизней простых людей на корню пресекались представителями неонацистских группировок и подразделений, терроризирующих город.

«Со стороны властей ДНР предпринимаются попытки провести переговоры с властями Мариуполя. Но всякие попытки диалогов тут же пресекается неонацистскими батальонами. Мы готовы дать гуманитарные коридоры, но неонацисты не дают. Мы предлагали завести в город продовольствие, нам запрещают. Ситуация близка к катастрофе и украинская сторона не делает ничего, чтобы эту ситуацию исправить. Они ведут себя как террористы, с которыми вести переговоры невозможно», — сказал Пегов.

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