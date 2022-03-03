Москва, 3 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В четверг, 3 марта, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску специальной акции «Дарим вместе» благотворительного проекта «Мечтай со мной» и итогам акции «Елка желаний» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ходе специальной акции будут организованы поздравительные мероприятия с днем рождения для детей вынужденных переселенцев, которые находятся в пунктах временного размещения.

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

По словам Антона Серикова, заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», которая является соорганизатором акции «Дарим вместе», любой желающий сможет поздравить ребенка, находящегося в пункте временного размещения, с днем рождения и прислать подарок. Сделать это можно онлайн на сайте акции даримвместе.рф.

«Сейчас во многих городах нашей страны находятся более 140 тысяч вынужденных переселенцев. Среди них много детей, в том числе сирот, которые, несмотря на помощь волонтеров, непросто переносят разлуку с домом. Чтобы поддержать их и дать им почувствовать нашу заботу, мы совместно со Всероссийской акцией взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запускаем этот спецпроект», — рассказал Антон Сериков.

Акция «Дарим вместе» пройдет во всех регионах, где расположены пункты временного размещения переселенцев. В акции примут участие несовершеннолетние дети. Они смогут загадать ко дню рождения подарки стоимостью до десяти тысяч рублей из следующих категорий: товары для творчества и хобби, спортивный инвентарь, игрушки, музыкальные инструменты, цифровую технику, билеты в культурно-развлекательные учреждения, книги, развивающие материалы.

Руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин отметил, что акция «Дарим вместе» является логическим продолжением той благотворительной работы, которую проект «Мечтай со мной» ведет, предоставляя эмоциональную поддержку нуждающимся.

«Я обращаюсь к представителям общественной сферы, благотворительным организациям, волонтёрскому сообществу. От работы общественных и благотворительных организаций сейчас зависит как никогда многое. В это время особенно важно помнить о нашей миссии — это помощь тяжелобольным детям, сиротам, старикам, людям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и многое другое. И сейчас мы должны сделать все, чтобы объединить наши усилия ради помощи другим. Акция позволит напомнить, что несмотря на происходящее, жизнь продолжается. Например, день рождения для ребенка всегда особенный праздник, поэтому так важно в этот день уделить детям особое внимание, порадовать», — рассказал Тимур Сафин.

Списки детей будут формироваться совместно со Всероссийской акцией взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и государственными учреждениями, после чего координаторы акции будут связываться с законными представителями детей, чтобы определить их пожелания ко дню рождения. Далее информация об участниках и их желаниях появится на специальном сайте акции даримвместе.рф.

Любой желающий, включая государственные учреждения или коммерческие организации, сможет принять участие в акции и исполнить желания детей. Для этого необходимо зайти на сайт акции даримвместе. рф и пожертвовать любую сумму. На собранные средства координаторы купят подарки и доставят их детям.

Проект «Дарим вместе» является продолжением Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», итоги которой также подвели на пресс-конференции. В 2021 году к «Елке желаний» присоединились более 200 партнерских организаций из 85 регионов страны.

«Показатели акции в 2021 году стали поистине рекордными. Нам поступило почти 100 тысяч желаний. Для сравнения — это в 3,7 раз больше, чем в 2020 году. Свои новогодние желания осуществили более 38 тысяч человек. Техника, игрушки, спортивный инвентарь, поездки по России, встречи с кумирами, музыкальные инструменты, развивающие товары, наборы для хобби, одежда — все это получили участники акции», — рассказал Антон Сериков.

В исполнении желаний приняли участие Президент России, Председатель Правительства, вице-премьеры, министры, полпреды, губернаторы, топ-менеджеры государственных корпораций, представители бизнеса и некоммерческого сектора.

Как сообщил Тимур Сафин, за время акции исполнители приобрели подарки на общую стоимость 532 миллиона рублей. Во многом это стало возможным благодаря работе партнерских организаций, роль которых отметил Тимур Сафин.

«В первую очередь, я хотел бы выразить слова благодарности всем исполнителям и партнерским организациям. На протяжении последних двух с половиной месяцев они исполняли желания и дарили радость участникам акции. Особая благодарность нашим генеральным партнерам ПАО «КАМАЗ» и АО «Объединенная зерновая компания», без поддержки которых прошедшая акция не состоялась бы», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные нематериальные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 годах проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.