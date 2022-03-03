Москва, 3 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Китайские производители смартфонов не преминут воспользоваться моментом и усилить своё присутствие на российском рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

«Прогнозировать цены [на смартфоны] сейчас трудно, так как их рост в меньшей степени зависит от экономической конъюнктуры или, к примеру, стоимости рубля, а в большей степени — от ожиданий и страхов ретейлеров и производителей, которые уже по своей привычке стремятся в любой неясной ситуации зафиксировать прибыль и на всякий случай повысить цены, чтобы в будущем было на что дальше работать, — сказал Строганов. — На многие марки цены уже выросли на 30% от уровня начала февраля и, если введение санкций продолжится, могут вырасти ещё процентов на 10−15. Но росту цен есть предел. Китайские производители, например, не преминут воспользоваться моментом и усилить своё присутствие на рынке, также как и южнокорейские, которые уже объявили, что уходить с российского рынка не собираются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что первая половина марта 2022 года в РФ будет временем ажиотажного спроса на любую электронику, включая смартфоны.