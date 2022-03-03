Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Национальный совет по трудовым отношениям США выдал разрешил работникам Amazon провести на четырех складах компании голосование за официальное объединение сотрудников в профсоюз, сообщает Reuters.

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Работники Amazon из Статен-Айленда, штат Нью-Йорк, с помощью создания профсоюза немерены добиться изменения условий работы. По крайней мере 30% из 1500 сотрудников, работающих на предприятии, подписали заявление о создании профсоюза.

Это уже второй штат, работники которого осмелились противостоять крупнейшей в мире компании электронной коммерции.

Ранее профсоюзное движение попытались создать сотрудники Amazon в Бессемере, штат Алабама. Их голосование стало самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тысяч сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтения профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.

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