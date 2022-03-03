Москва, , 18:08 — REGNUM Скорее всего, первая половина марта в РФ будет временем ажиотажного спроса на любую электронику, включая смартфоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Смартфон hurk

«Поскольку пока ретейлеры ещё не определились с более-менее стабильными ценами на смартфоны и продолжается ввод новых санкций, — сказал Строганов. — По привычке люди стремятся закупиться нужными товарами впрок. Особенно теми, чьи производители начали уходить из России. Никто не задумывается, что те же смартфоны от Apple в какой-то момент могут быть дистанционно отключены от ПО, и у людей на руках останутся очень дорогие стеклопластиковые подставки под кружки. Смартфоны на базе Android отключить сложнее, так как каждый производитель сам определяет политику их использования».

Как полагает эксперт, нынешний повышенный спрос продлится либо до разрешения текущей ситуации, либо до исчерпания денежных запасов у населения России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в марте 2022 года в РФ объем продаж смартфонов вырастет в денежном и количественном выражении.