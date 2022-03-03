3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:18 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, которые направлены на облегчение налоговой нагрузки на эту сферу, снижение числа проверок организаций, а также предоставлениеновых льгот, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это хорошо. Людям в трудную минуту нужна поддержка со стороны государства», — поделилась своим мнением Наталия Н.

Многие пользователи считают важным, что Российское государство внимательно следит за IT-сектором, создавая благоприятные условия для его развития. Но есть и те, кто уверены, что российские власти не смогут удержать в стране специалистов в данной области.

«Какое IT? Всё, нет в России IT. Вся эта сфера принадлежит иностранцам. Тот же «Яндекс» давно уже базируется в Нидерландах. Всё. Скажите технологиям «пока-пока»!» — пишет Мартин Л.

«Скоро российские айтишники будут калькуляторами пользоваться», — предполагает Сергей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти завели российский IT-рынок в тупик.

Тупик Цитата из м/ф «Шапокляк». реж Роман Качанов. 1971. СССР

«Чтобы начать развиваться, надо было в полномауте оказаться? Россию «обесточили» от высоких технологий, и только теперь мы начали навёрстывать всё то, что уже безвозвратно упустили. Придётся покупать технологии у Китая и выживать на подножном корме, блин», — возмущается Алексей О.

«За 25 лет работы в IT я понял одну простую, но важную деталь: IT — это придаток к развитому исключительно частному бизнесу (причём у которого есть свободный доступ к международным рынкам). В условиях государственного капитализма это всё развивать — всё равно, что как инновации пытались развивать в России. Всё обречено из-за отсутствия свободы и засилья чиновников, которые ничему не дадут развернуться», — считает Игорь.

Часть людей полагает, что такие меры по поддержке данной сферы необходимо было вводить раньше.

«Если готовились к этим событиям, то почему нельзя было сделать это три года назад?! Поздно пить боржоми, когда отваливаются почки! Новые программы и IT-разработки нужны уже сейчас, а не когда-то! Как всегда, экономический блок правительства проявил свою истинную суть: пятая колонна МВФ. И как ЦБ смог определить, что доллар сегодня должен стоит свыше ста рублей, если биржи закрыты? Опять, играя курсом рубля, пытаются закрыть возможные дыры в бюджете за счёт населения. Без нормальной и стабильно растущей экономики не будет никакого в России IT-сектора», — убеждён Василий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные меры поддержки в столь сложное время могут обернуться для нашей страны большими проблемами.

«А я вот что не пойму: освободят от проверок. И что? То есть, если ты работаешь честно, платишь все налоги, то тебе нет никаких причин бояться каких-то там проверок. А если не проверять, то можно, получается, и прибыль скрыть, и за границу вывести, не говоря уже об уходе от налогов. Странные какие-то решения наше государство предлагает», — отмечает Вадим Р.

Нашлись и те, кто уверены, что без стратегических планов в России не удастся сформировать сильный IT-сектор.

«Российские власти должны понять, что меры поддержки не будут работать, пока в стране не выработан стратегический план действий. Все эти айтишники рано или поздно уедут из России в качестве высококлассных специалистов, где им не только предложат большую зарплату, но и дадут возможности для самореализации. Этого, увы, в России пока что нет», — поделился своим мнением Mikhail V.

Напомним, 2 марта на официальном портале нормативных правовых актов была опубликована информация о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, которые направлены на облегчение налоговой нагрузки на эту сферу, снижение числа проверок организаций, а также предоставления новых льгот.