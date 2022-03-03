Тюмень, , 18:06 — REGNUM В Тюменской области начался приём заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на получение единовременной выплаты. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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В Тюмени подать заявление можно в Центре обеспечения мер социальной поддержки на ул. Пермякова, 24/2.

В других муниципалитетах региона с заявлением необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту размещения. Проконсультироваться можно по единому социальному телефону (3452) 688 886.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по десять тысяч рублей по поручению президента России Владимира Путина будет выплачено каждому прибывающему из ДНР и ЛНР в рамках эвакуации из-за угрозы массированных обстрелов со стороны Украины.

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