Москва, , 18:05 — REGNUM Из-за санкций, введенных против РФ, Европейский союз ждет перестройка товарных потоков, изменение конъюнктуры рынков и поиск новых потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, который сказал, что санкции, введенные против России, будут иметь последствия и для ЕС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В виду того, что российская экономика была встроена в европейские товарные цепочки, разрыв потоков ведёт за собой последствия для обеих сторон, — сказала Скрыль. — Конечно, для российской экономики санкции будут более чувствительны. По причине того, что в обществе и бизнесе превалировала европейская модель потребления. Что касается влияния санкций на европейскую экономику, то в краткосрочной и среднесрочной перспективе Европу ждёт перестройка товарных потоков, изменение конъюнктуры рынков и поиск новых потребителей своей продукции для поддержания того восстановительного роста, который начался после спада пандемии. Отдельно хотелось бы выделить рынок энергоносителей».

Как полагает экономист, потенциальный отказ от российских ресурсов приведёт к перестройке действующей инфраструктуры и увеличению издержек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Европейский союз будет вынужден пересмотреть подходы к своей энергетической политике.