Москва, 3 марта 2022, 18:04 — REGNUM Населённые пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка освобождены в ходе спецоперации ВС России совместно с войсками ДНР, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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По данным Минобороны РФ, войска ЛНР взяли под контроль дорожное направление Яровая — Красный Лиман — Приволье.
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