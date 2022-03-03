Воронеж, 3 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Руководителя департамента физкультуры и спорта Воронежской области назначил губернатор Александр Гусев, сообщили 3 марта в пресс-службе правительства.

Kremlin.ru Александр Гусев

На этот пост назначен Дмитрий Соболев. Он выпускник воронежского филиала Московского областного государственного института физической культуры. Работал преподавателем в Воронежском госуниверситете инженерных технологий, заведующим кафедрой теории и методики спортивных игр Воронежского государственного института физической культуры, является кандидатом педагогических наук.

Ранее должность руководителя департамента занимал Владимир Кадурин, он покинул пост летом 2021 года.