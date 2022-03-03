Москва, 3 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Европейский союз будет вынужден пересмотреть подходы к своей энергетической политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал призывы польских властей к руководству ЕС отказаться от покупки российского угля.

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«Здесь существуют два пути — либо отказ от закупок российского угля в пользу иных поставщиков данного вида энергоресурса, либо дальнейшее изменение структуры энергетического баланса, — сказал Понкратов. — В ЕС есть как собственные крупные залежи угля, разработка которых прекращена в угоду «зеленой риторике» и форсированному энергопереходу, так и определенные надежды на увеличение поставок угля из Австралии и США. Но австралийский и североамериканский уголь для Европы, естественно, будет дороже российского — даже транспортировка прибавит к текущей цене угля минимум 20%. Здесь нелишне напомнить, что Германия и Польша входят в первую десятку стран в мире по запасам угля, а также являются основными потребителями угля в Европе».

Как полагает Понкратов, в связи со сложившейся в Европе экономической и геополитической ситуацией представляется возможной интенсификация проектов в угледобыче и дальнейшая расконсервация угольной генерации.

«Напомню, что в 2021 году практически все страны ЕС возобновили использование ранее выведенных из эксплуатации тепловых станций, работающих по пылеугольному циклу, — сказал эксперт. — ЕС вынужден будет пересматривать подходы к своей энергополитике исходя из необходимости обеспечения энергетической безопасности. Диверсификация источников энергии и либерализация рынков в совокупности с чрезмерным увлечением декарбонизацией и форсированным энергопереходом привела к потере управляемости и разбалансировке энергетических рынков ЭС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что наблюдавшийся во всем мире в 2021 году «угольный ренессанс» следует считать временным явлением.