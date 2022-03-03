Вашингтон, 3 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Восемь американских штатов, включая Калифорнию и Массачусетс, начали двухпартийное расследование касательно влияния соцсети TikTok на физическое или психическое здоровье молодежи, сообщает 3 марта Reuters.

Solen Feyissa TikTok

Целью расследования также является установить, знает ли руководство социальной сети о том, какой вред наносит их приложение молодежи.

«Среди прочего мы сосредоточимся на методах и приемах, используемых TikTok для повышения вовлеченности молодых пользователей», — говорится в заявлении офиса генерального прокурора Массачусетса.

В ответ китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, заявила, что ее руководство сосредоточено на безопасности молодых пользователей и ограничивает функции по возрасту.