Минск, 3 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Телефонные мошенники из-за рубежа обманывают матерей белорусских военнослужащих — лгут им об участии их сыновей в военных действиях на Украине. Звоны поступают с американских, украинских и польских номеров. Об этом говорится в опубликованном 3 марта специальном заявлении министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

«На фоне распространения фейковой информации об участии белорусской армии в специальной военной операции на Донбассе белорусским солдатским матерям, чьи сыновья сейчас проходят срочную военную службу, стали поступать телефонные звонки. Женщин дезинформируют о том, что их сыновья участвуют в реальных боевых действиях либо пленены. Доходит до откровенного кощунства: перепуганным женщинам лгут о том, что их сыновья погибли. Звонки поступают с номеров, зарегистрированных на территории Украины, Польши, США и Канады», — сообщила официальный представитель белорусского министерства Инна Горбачева.

Читайте в новостях: Лукашенко: «Белоруссию хотят затолкать в войну на Украине»

«Люди, которые совершают такие поступки, лишены всего человечного», —констатировала Горбачева.

Она отметила, что каждая мать белорусского солдата в любой момент может связаться со своим сыном через его командира. Мать военнослужащего также может посетить своего сына в воинской части, добавила Горбачева.

«Министерство обороны ещё раз информирует о том, что ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной операции на Донбассе», — резюмировала официальный представитель белорусского министерства обороны.

Тем временем: Белоруссия принимает беженцев с Украины