Москва, , 17:59 — REGNUM Наблюдавшийся во всем мире в 2021 году угольный ренессанс — явление временное и вызванное быстрым восстановительным ростом экономик большинства стран на фоне ослабления пандемии коронавирусной инфекции и, как следствие, роста энергопотребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал призывы властей Польши к Еврокомиссии ввести эмбарго на поставки российского угля, а в перспективе отказаться и от покупки газа из РФ.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия в 2021 году экспортировала в Европу 50,4 млн тонн угля, годовой прирост составил 10,3%. По итогам 2021 года доля поставок угля из России составила 27%, — сказал Понкратов. — Наблюдавшийся во всем мире в 2021 году угольный ренессанс — явление временное и вызванное быстрым восстановительным ростом экономик большинства стран на фоне ослабления пандемии коронавирусной инфекции и, как следствие, роста энергопотребления. В ЕС потребление энергии выросло на 4,5% и превысило уровень допандемического 2019 года. Так как этот рост происходил на фоне простоев «погодозависимой» генерации на основе ВИЭ и рекордных цен на газ, Европа была вынуждена вернуться к углю и на время забыть об углеродном следе, декарбонизации и прочих модных, но очень дорогих тезисах».

При этом эксперт обратил внимание на то, что в плане потребления угля Польша стоит особняком от остальных стран Еврозоны. Например, в среднем в ЕС доля угольной генерации в выработке электроэнергии в 2021 году составила 14%, а в Польше она близка к 80%.

«Экономические факторы позволяли прогнозировать продолжение роста поставок российского угля в ЕС и 2022 году, но сейчас на первый план вышли факторы геополитические, а также желание отдельных стран воспользоваться ими для достижения своих интересов, — сказал Понкратов. — В среднесрочной перспективе ЕС может отказаться от российского угля. Но это сделает почти невозможным отказ от закупок российского газа. В краткосрочной же перспективе моментальное введение эмбарго на поставки российского угля выглядит нереальным из-за двух факторов. Первый — это рекордные цены на газ и уголь в ЕС (а отказ от работы с крупнейшим поставщиком энергоресурсов в европейском регионе неизбежно вызовет новые ценовые шоки), и второй — это минимальные с 2014 года запасы газа и угля в хранилищах в ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, хотят ли власти Польши выдавить Россию как крупнейшего поставщика с европейского угольного рынка.

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