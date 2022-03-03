Москва, , 17:59 — REGNUM Госдума на заседании 4 марта обсудит первоочередные меры поддержки экономики, парламентарии на следующей неделе продолжат обсуждение законопроектов в условиях финансовой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Александр Жуков Kremlin.ru

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«Правительство уже сейчас занято подготовкой плана в целом поддержки экономики в условиях очень серьезного кризиса… Экономическая или финансовая война — это очень серьезный удар по экономике», — сказал Жуков.

По его словам, на следующей неделе парламентарии продолжат рассматривать «наиболее важные законопроекты, которые направлены на поддержку экономики, на то, чтобы все социальные обязательства перед нашими гражданами были выполнены в полном объеме».

Госдума 4 марта обсудит первый пакет мер поддержки, пакет из восьми законопроектов будет принят в первом чтении и в целом, Совфед их одобрит также 4 марта.

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