Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Полиция Петербурга задержала местного жителя, подозреваемый в убийстве своего знакомого в так называемой вебкам-студии, предоставляющей услуги интимного содержания посетителям развлекательных интернет-ресурсов.

Тело 35-летнего безработного мужчины с многочисленными колото-резаными ранами обеих ног было найдено 25 сентября 2016 года в студии, расположенной в подвале дома 21 по 2-й Советской улице в центре Петербурга.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили сегодня, 18 октября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, следователями СКР совместно с сотрудниками МВД России задержан 27-летний Павел Аширов.

«По версии следствия, вечером Аширов, в ходе ссоры с своим 35-летним знакомым нанес ему около 20 ножевых ранений после чего с места происшествия скрылся», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

По данным регионального главка полиции, ссора и убийство произошли после совместного распития спиртных напитков.

По данным СМИ, Аширов был ранее судим за убийство. Установить личность подозреваемого удалось практически сразу благодаря записям видеокамер, в том числе тех, что использовались в самой интернет-студии.

Добавим, что бизнес, связанный с содержанием борделей, изготовлением порнографической продукции и оказанием других сомнительных услуг является питательной средой для криминала и источником различных преступлений, включая тяжкие.