Липецк, , 17:57 — REGNUM В Липецкой области разработают план поддержи экономики в условиях санкций. Как сообщает ИА REGNUM, такое поручение дал глава региона Игорь Артамонов на первом заседании антикризисного штаба.

Сахар Lauri Andler

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В регионе создан запас основных групп продовольствия, в торговых сетях нет дефицита товаров, перебоев в поставках не зафиксировано.

Из-за санкционной политики Запада возникли проблемы с логистикой. Четыре предприятия временно приостановили работу, их запустят после наладки логистических цепочек.

Агропромышленный комплекс работает в штатном режиме. Действуют государственные меры по стабилизации цен на сахар — до нового сезона они зафиксированы.