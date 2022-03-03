Москва, 3 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Российский исполнитель Сергей Лазарев принял решение удалить свой Instagram-аккаунт. Пользователи соцсети 3 марта заметили, что доступ к странице артиста заблокирован.

(сс) Albin Olsson Сергей Лазарев

Поклонники Лазарева предполагают, что его решение связано с большим количеством угроз, которые он начал получать в соцсети. «Получаю угрозы и оскорбления в директ… Может я слишком эмоционально и близко к сердцу воспринимаю всё, прошу прощения, за эти эмоции» — пожаловался ранее артист.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года Лазарев выступил против проведении спецоперации. »