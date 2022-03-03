Манчестер, Великобритания, , 17:56 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг готовится сменить Ральфа Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Текущее соглашение Рангника с «манкунианцами» рассчитано до конца сезона. После этого немецкий специалист займет должность консультанта клуба.

После 27-ми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» и тринадцатью победами, шестью поражениями и 47-ю набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. 15 марта «красные дьяволы» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА примут мадридское «Атлетико».

Амстердамский «Аякс» под руководством Эрика тен Хага, одержав восемнадцать побед и набрав 57 очков, занимает первое место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи 2021/22.