Саратов, , 17:54 — REGNUM В Саратовской области смягчают коронавирусные ограничения. В учреждениях культуры и общепита отменяется обязательно социальное дистанцирование. Постановление с введением соответствующих послаблений подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Социальная дистанция Денис Абрамов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Решение связано с тем, что более 70% заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме, а также принятием новых методических рекомендаций по проведению противоэпидемический мероприятий», — пояснил вице-губернатор в своем телеграмм-канале.

Обязательное социальное дистанцирование отменяется при посещении культовых организаций, стоматологий, парикмахерских, учреждений культуры, общественного питания, розничной торговли, многофункциональных центров «Мои документы» и фитнес-клубов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в соцорганизациях с круглосуточным пребыванием граждан тменяют действующий из-за коронавируса карантин. Снятие ограничений касается домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, в том числе для несовершеннолетних и домов ребенка.

Читайте также: В саратовских домах-интернатах отменяют закрытый режим работы