Москва, 3 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) предупредили участников российского коммуникационного рынка о риске запрета рекламного продвижения в Facebook, в связи с нарушением американским ИТ-гигантом российского законодательства.

ИА REGNUM Интернет

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Законодатель предоставил регулятору и тонко настроенный механизм, и «тяжелую артиллерию», рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Тонко настроенный механизм — это, например, запрет на рекламную деятельность компании — нарушителя, «тяжелая артиллерия» — замедление трафика или блокировка сетевых ресурсов», — подчеркнул парламентарий.

«А по поводу Facebook — он превратился в помойку, сломался под колоссальным давлением американских властей, и начал работать как отдел их пропаганды, и переплюнул даже самые худшие примеры советских традиций. Facebook просто «лег» под американские власти, и где-то в глубине его служб модерации звучат только фразы: «Есть, командир!», «Да, командир!»

«Facebook выполняет сейчас только то, что ему велит сторона информационного конфликта, развязанного против нашей страны. И я считаю, что запрет на рекламную деятельность Facebook назрел — вы сами видите, что Facebook блокирует страницы и рекламные кабинеты российских медиа. При этом параллельно с помощью рекламных инструментов и фейковых аккаунтов, которые по каким-то причинам они не блокируют, они стимулируют «разгон» фейков в отношении спецоперации России на Украине, пытаются сеять панические настроения», — рассказал Антон Горелкин.

«Запрет на рекламную деятельность Facebook давно назрел, это следовало сделать «еще вчера», и я его полностью поддерживаю», — завершил свой комментарий депутат Госдумы.

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