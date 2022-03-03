Москва, , 17:50 — REGNUM Завершена проходка тоннелей между станциями метро Москвы «Пыхтино» и «Рассказовка», сообщает 3 марта сайт мэра и правительства столицы.

Строительство станции метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продолжается строительство Солнцевской ветки метро. Закончили проходку от «Рассказовки» до «Пыхтина» — последний тоннель. И дальше пошли от «Пыхтина» до «Внукова». «Роза» и «Наталия», два тоннелепроходческих щита, работать будут в течение года на проходке тоннелей», — рассказал мэр города Сергей Собянин, побывавший на стройплощадке.

Он ожидает, что метро до аэропорта «Внуково» москвичи получат в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, меры безопасности в метро Москвы усилены.

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