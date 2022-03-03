Москва, 3 марта 2022, 17:49 — REGNUM Ряд западных стран участвует в отправке в ряды ВСУ своих граждан, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Представитель Минобороны РФ отметил, что французский иностранный легион намерен отправить этнических украинцев на Украину, чтобы они участвовали на стороне ВСУ в атаках на российских военных, которые проводят спецоперацию.
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Конашенков уточнил, что, как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, «на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наёмников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков».
Для наёмников власти Украины официально установили безвизовый режим.
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