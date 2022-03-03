Лондон, 3 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Валлийский актёр Майкл Шин и его девушка Анна Лундберг вновь станут родителями. Об этом 3 марта пишет BuzzFeed.

Цитата из х/ф «Пассажиры». Реж. Мортен Тильдум. 2016. США Майкл Шин

«В эти темные времена, это наш маленький кусочек света», — высказалась Лундберг о скором появлении второго ребёнка. Пара уже воспитывает трёхлетнюю дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Майкл Шин состоял в отношениях с актрисой Кейт Бекинсейл. В 1999 году у них родилась дочь Лили Мо Шин.