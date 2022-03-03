Москва, , 17:46 — REGNUM Законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики», — следует из текста законопроекта.

24 февраля президентом РФ с согласия Совета Федерации принято решение о проведении специальной военной операции, направленной на поддержание мира и безопасности на территориях независимых ДНР и ЛНР.

При этом в России находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения, отмечают авторы.