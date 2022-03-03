Бишкек, , 17:46 — REGNUM Застрявшие в Киеве, Одессе и Харькове граждане Киргизии массово жалуются на киргизское посольство, передаёт «24.kg» сегодня, 3 марта.

МИД Киргизии

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По мнению остающихся на Украине киргизстанцев, киргизское диппредставительство «абсолютно не прилагает никаких усилий», чтобы эвакуировать их хотя бы до границы с Польшей, Румынией, Словенией или Молдавией.

«Накануне утром консул отправил сообщение о том, что с 7:00 до 12:00 будет ждать автобус, но уточнил, что поедут только те, у кого есть билет из Венгрии до Киргизии. В итоге люди не могли проехать до места назначения, потому что в Киеве через каждые 200 — 300 метров выставлены блокпосты», — сетуют киргизские мигранты.

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