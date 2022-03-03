Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приговорили к заключению в колонии строгого режима троих телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе городской прокураторы.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

На скамье подсудимых оказались Артем Каньгин, Михаил Савельев и Ольга Корчинская, которых, в зависимости от роли и степени участия, обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере. В суде было установлено, что с апреля по август 2020 года они обзванивали пожилых петербуржцев и сообщали им ложную информацию, что их родственники попали в беду.

«Подсудимые уточняли у пенсионеров о наличии денежных средств, после чего, убеждаясь в отсутствии дома других членов семьи, уговаривали потерпевших срочно передать денежные средства курьеру», — отметили в прокуратуре указав, что таким способом подсудимые похитили у шести горожан более 270 тыс. рублей.

Несмотря на то, что фигуранты уголовного дела свою вину признали и возместили потерпевшим ущерб в 180 тыс. рублей, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил Каньгину и Савельеву наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Корчинской — два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.