Бергамо, Италия, 3 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» предложила 25-летнему опорному полузащитнику «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франку Кессье пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро за сезон. Об этом 3 марта сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил одну желтую карточку. В остальных турнирах полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в семи матчах.

Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2017 года после перехода из «Аталанты» на правах аренды. Летом 2019 года «россонери» выкупили футболиста за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Франка Кессье, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.