Белгород, 3 марта 2022, 17:50 — REGNUM Раненую осколками 15-летнюю девочка из Харькова спасли врачи детской областной больницы Белгорода.
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По словам матери, 28 февраля она с дочерью отправилась в магазин. Когда они возвращались домой, рядом с ними взорвался снаряд. Женщина получила лёгкое ранение, у девочки серьёзные травмы. Экстренную медицинскую помощь им оказали военные РФ и эвакуировали в Белгород.
Состоянии пациентки врачи оценивают, как стабильно тяжёлое, сообщает 3 марта ГТРК «Белгород».