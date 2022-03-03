Казань, , 17:52 — REGNUM Жительница Казани несколько лет откладывала на банковском счете свою пенсию. После разговора с мошенницей 72-летняя женщина потеряла 1,85 млн рублей, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Девушка связалась по телефону с пострадавшей и заверила ее в попытке похищения денег неизвестным человеком. В банк, где она работала якобы приходил незнакомец и от лица пенсионерки хотел забрать со счетов ее деньги. Женщина сказала, что никого не просила делать это, но поверила девушке и решила снять все накопления, а затем перевести их на «защищенный счет». Получив в банке 1,55 млн рублей, перечислила наличность на продиктованный номер. Через несколько дней снова позвонила та же девушка и объяснила, что операция по защите денег не завершена, требуется внести еще средства. Тогда потерпевшая забрала у племянницы отложенные на свои похороны 300 тыс. рублей и также перечислили на незнакомый счет. Затем пенсионерка попыталась связаться с девушкой, чтобы узнать о возврате денег, но она не отвечала на звонки. После этого женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани пожилая пара, оказав помощь внучке, лишились более 270 тыс. рублей.

Читайте также: В Татарии пожилые супруги отдали мошенникам накопления на похороны

Читайте также: Пенсионерка из Татарии лишилась денег под предлогом снятия порчи