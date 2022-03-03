Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем предсказывали эксперты. Также в феврале резко сократилось количестов увольнений, сообщает 3 марта Reuters.

Очередь за бесплатной едой. США. 1930-е

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за последнюю неделю сократились на 18 тысяч и составило 215 тысяч. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что цифра составит 225 тысяч.

Отметим, что количесво заявок падает вторую неделю подряд и приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет.