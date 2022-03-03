Челябинск, 3 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Челябинским организациям нужно искать партнёров среди дружественных стран. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Он отметил, что с ними нужно активно работать. Тем более область граничит с Казахстаном. Также среди дружественных он выделил Китай. С ними нужно взаимодействовать и находить решения.

Как сообщало ИА REGNUM, также он призвал не допустить немотивированного роста цен.