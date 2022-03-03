Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» представила отчёт по итогам четвёртого квартала 2021 года. Он доступен в блоге компании с 3 марта.

VK.com Логотип «Вконтакте»

По итогам прошедшего года, «ВКонтакте» остаётся крупнейшей в России социальной сетью — её ежемесячная аудитория составляет 72,5 млн пользователей, а дневная достигает 47 млн. Как отмечают в компании, видеоплатформа «VK Видео» остаётся одним из главных фокусов развития соцсети — в четвёртом квартале её дневная аудитория составила 40 млн человек.

Ранее в «VK Видео» появилась видеовитрина, в которой авторы роликов смогут разделять контент по тематикам. Нововведение «открывает доступ к широкой библиотеке контента»: фильмам, сериалам, шоу, спортивным матчам и подобному контенту.