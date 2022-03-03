Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM 2 марта пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что по просьбе 32-летнего украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого был досрочно прекращено действие контракта.

Ракицкий Ярослав Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.

В текущем сезоне на счету Ярослава Ракицкого два забитых мяча и шесть результативных передач в 23-х матчах за «Зенит» во всех турнирах. Также украинский защитник получил шесть желтых карточек.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.