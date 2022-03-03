Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Секторы товаров первой необходимости, электронной техники, туризм и общепит первыми ощутят на себе последствия санкций, которые вводят страны Запада из-за специальной военной операции России. Такое мнение высказал ИА REGNUM 3 марта доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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По его словам, торговля товарами первой необходимости, одеждой, техникой, общественное питание, развлечения и туризм будут в упадке. Чтобы избежать тяжелых последствий санкций, необходимо наладить импортозамещение.

«Политика импортозамещения должна активно проводиться, желательно, чтобы товары были хорошего качества. Туризм переориентировать на внутренний туризм. Товары, одежду и прочее заменить (на отечественные), иначе мы не будем удовлетворять потребности потребителей, и это всё будет раскачивать маховик инфляции», — пояснил собеседник агентства.