Сухиничи, Калужская область, , 17:59 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего осужденного и двух его дочерей, которые обвинены в даче взятки группой лиц в крупном размере. Об этом 3 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Взятка в 300 тыс. рублей Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 27 февраля осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии города Сухиничи, и его две дочери договорились о передаче сотруднику исправительного учреждения взятки за улучшение условий содержания. Передача денег проходила под контролем оперативных служб. Сотрудник колонии получать деньги отказался, а взяткодатели задержаны с поличным при передаче 300 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые дали следователя признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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