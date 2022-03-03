Москва, 3 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Кредитные каникулы для граждан России помогут снизить закредитованность населения. Об этом 3 марта сообщил управляющий партнёр KlimutinGroup Андрей Климутин.

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Он прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о введении кредитных каникул для российских граждан до 30 сентября 2022 года. Кредитные каникулы позволят людям, потерявшим работу или часть доходов, переждать до лучших времен, не оплачивая уже взятые ранее кредиты.

«Безусловно, данный законопроект снизит реальную финансовую нагрузку на россиян «здесь и сейчас», если будет реализован на практике. Граждане получат возможность несколько передохнуть с оплатой обязательных платежей по кредитам. Это немаловажно, учитывая высокую степень закредитованности российского населения. В то же время, не стоит забывать о том, что кредитные организации и благотворительные организации — это совершенно разные цели и задачи. Все банки затем постараются вернуть те деньги, которые были потеряны из-за кредитных каникул. Поэтому обязательные платежи никуда не денутся, просто они будут перенесены на более долгий срок. Например, если кредит выдавался на 5 лет, то его оплату человек, получивший кредитные каникулы, завершит настолько же позже, на какой срок ему были предоставлены кредитные каникулы, то есть — за 5 лет 5 месяцев, к примеру. Но тем, у кого реально безвыходная ситуация, конечно, стоит воспользоваться такой возможностью как кредитные каникулы и потратить это время на поиск новой работы или источника», — сказал Климутин.