Белград, 3 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта.

Ванилица Александр Боцан-Харченко

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«Мы понимаем, что на Сербию, как и на другие страны в этой ситуации, оказывается давление. Имея в виду дружеские отношения между нашими странами, нашими народами, а также договоренности наших двух президентов и все то, что определяет наши долгосрочные отношения, мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества», — заявил Боцан-Харченко в интервью телеканалу К1.

Российский дипломат при этом добавил, что для России, как и для любой другой страны или человека, важна моральная поддержка.

Напомним, что Сербия осудила «нарушение территориальной целостности» Украины со стороны России, но не присоединилась к антироссийским санкциям.