Псков, 3 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Беженцы с Украины и из Донбасса смогут получить полагающуюся им разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Такую выплату смогут получить граждане, которые постоянно проживали на территории Украины и вынуждены были покинуть её. Выплаты будут проводить разово, они полагаются каждому члену семьи, прибывшей в Псковскую область.

Однако такой возможностью могут воспользоваться только те граждане, которые пересекли границу между Украиной и Россией после 18:00 мск 18 февраля через пункты пропуска в Ростовской области.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться с пакетом документов в Центр социального обслуживания по месту временного проживания. Для перечисления средств нужно предоставить реквизиты лицевого счета в кредитной организации России.

По информации правительства Псковской области, на 2 марта на территории региона у друзей и родственников проживали 17 прибывших граждан Украины. Больше половины беженцев уже подали заявки на получение выплат.