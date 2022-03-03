Красногорск, , 17:10 — REGNUM Многофункциональные центры Подмосковья не будут работать в Международный женский день 8 марта. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

С 8 марта Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом 5, 6, 7, а также 9 марта марта МФЦ Подмосковья будут работать в обычном режиме, отметила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

«В эти дни можно будет посетить офис МФЦ и получить необходимые услуги. 8 марта во всех центрах «Мои Документы» — нерабочий день», — сообщила чиновница.

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