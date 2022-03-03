Зальцбург, Австрия, 3 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 21-летний воспитанник швейцарского «Базеля» и центрфорвард «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор может покинуть австрийский клуб летом 2022 года. Об этом 3 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

Также сообщается, что помимо Окафора, клуб может покинуть нападающий сборной Германии Карим Адейеми.

В текущем сезоне Ноа Окафор принял участие в 26-ти матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Окафор перешел в австрийский клуб из «Базеля» 31 января 2020 года. «Быки» заплатили за трансфер нападающего 11,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Окафора, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.