Вашингтон, 3 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Американский актёр Крис Пайн и его девушка, актриса Аннабель Уоллис расстались. Об этом сообщил US Weekly, ссылаясь на свой источник.

Крис Пайн

«Крис и Аннабель расстались. Они не вместе уже несколько месяцев», — говорит инсайдер издания. Пара состояла в отношениях на протяжении четырёх лет.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Пайн стал известен в 2009 году благодаря роли капитана Джеймса Тиберия Кирка в фильме «Звёздный путь». Он также снялся в последующих картинах «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016).