Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Следственным органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу оперативно завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, обвиняемого в получении взятки в ходе конкурсов по организации зимней уборки района. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Znak.com Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник отдела закупок Красносельского района Петербурга 8 февраля стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, с марта по сентябрь 2021 года, используя свое служебное положение, Мещеряков обманным путем похитил у коммерческой структуры, гарантировав победу на предстоящем конкурсе на уборку территории Красносельского района, более 1 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Петербурге по результатам проверки, организованной городской прокуратурой, прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.