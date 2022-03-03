Севастополь, , 17:08 — REGNUM Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма».

Флаг России Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Цель автопробега — продемонстрировать поддержку севастопольцам президента РФ и его решения о проведении специальной операции по защите Донбасса и денацификации Украины.

По данным правительства Севастополя, колонны для автопробега формировались от парковки у СОК им. 200-летия Севастополя для движения к парку Победы и у Сапун-горы к площади Нахимова.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса ведётся с 24 февраля.