В Севастополе стартовал автопробег в поддержку Владимира Путина
Севастополь, 3 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма».
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Цель автопробега — продемонстрировать поддержку севастопольцам президента РФ и его решения о проведении специальной операции по защите Донбасса и денацификации Украины.
По данным правительства Севастополя, колонны для автопробега формировались от парковки у СОК им. 200-летия Севастополя для движения к парку Победы и у Сапун-горы к площади Нахимова.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса ведётся с 24 февраля.